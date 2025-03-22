شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مهاجمة منطقة قاعدتى تدمر وT4 السوريتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مهاجمة قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر وT4 السوريتين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر وT4 السوريتين".

وأضاف: "سيواصل الجيش العمل على إزالة أى تهديد".

وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في المنطقة جراء الغارات الإسرائيلية.

وأفادت "الإخبارية" السورية، مساء يوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية استهدفت بغارات جوية مطار تدمر العسكرى شرق حمص.

ومن جهتها ذكرت الصحفة الرسمية لـ"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة البساتين والمطار العسكرى ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر شرق حمص.

وأضاف المصدر ذاته أن غارة شنها الجيش الإسرائيلي استهدفت مطار T4 شرق حمص.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، الخميس، غارات على مناطق في ريف العاصمة دمشق، فيما استهدف، مساء الاثنين الماضي، مواقع عسكرية جنوب سوريا.