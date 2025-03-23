السيسي: "التشاور الأمين" مع محمد بن زايد لا ينقطع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته باستقبال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة ودية أخوية، وفقاً لوصف الجهات الرسمية والإعلامية في القاهرة وأبوظبي، حيث كان رئيس دولة الإمارات ضيفاً على مائدة افطار رمضانية مصرية.

وقال الرئيس المصري السيسي في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك: «سعدت اليوم باستقبال أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني مصر، حيث تباحثنا بشأن سبل تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتشاورنا بشأن مختلف القضايا الإقليمية».

وأضاف: «تاريخ طويل من علاقات الأخوة بين مصر والإمارات العربية المتحدة يكلله التزام قيادتي البلدين بالتنسيق المستمر و التشاور الأمين من أجل مستقبل مشرق للشعبين الشقيقين».

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل مساء اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار أخوي، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط السيد الرئيس بشقيقه رئيس دولة الإمارات.

وأقام الرئيس السيسي مأدبة إفطار تكريمًا للشيخ محمد بن زايد، تم خلالها التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الإمارات على الاستمرار في تعزيزها.