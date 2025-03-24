روان بن حسين تبكي في رسالة مسرّبة لابنتها من السجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أرسلت النجمة الكويتية روان بن حسين رسالة مؤثرة لابنتها لونا المقريف من داخل السجن، بمناسبة عيد الأم الأخير.

وبكت روان أثناء كلامها الذي شدّدت فيه لابنتها الوحيدة على فخرها بها، وحبها الشديد لها، وشوقها الكبير، داعيةً إياها إلى البقاء قوية، إلى حين أن تجتمعا معاً من جديد.

وأضافت: أنا محظوظة جداً لأنك ابنتي، شكراً لأنك جعلتيني أماً، أنت السبب في كوني شجاعة وقوية، وقريباً ماما ستعود إليك، وسنعود إلى الكويت، حيث سترين الأقرباء”.

وتابعت: “أحبك جداً، ولا أطيق صبراً لأحضنك مجدداً، وتذكري أنك الرقم واحد في قلب أمك”.

وكانت محكمة الجنايات في دبي أصدرت قراراً يقضي بسجن روان لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم إماراتي مع الأمر بإبعادها عن الدولة.

وجاء هذا القرار بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وهي في حالة “سكر” في مكان عام، وتسببت في أعمال شغب نتيجة حركاتها غير الطبيعية، وبينت التحقيقات ان الشابة الكويتية اعتدت على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظا نابية، أثناء تأديتهم عملهم.

وأمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

وشدّدت على أنّ “كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كلّ إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً”.

يُذكر أن لونا هي ثمرة زواج روان بن حسين من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، والذي انتهى بالطلاق في عام 2020.