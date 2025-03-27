شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 26.. حكيم يطرد أولاد عمه من القصر ويكتبه لابنه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث وصل حكيم "مصطفى شعبان" إلى القصر بعدما علم بسقوط ابنه نوح، وبعدما علم أن برنسة "سهر الصايغ" قامت بضرب غزل "دينا فؤاد" كما قالت له غزل أن لومة أيضا ضربتها، قام بصفع لومة على وجهها، ثم قام بأمر أولاد عمه بترك القصر ووافق على زواج برنسة من خاطر "محمد العمروسي"، وقرر أن يكتب القصر باسم ابنه نوح.

شهدت الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا أحداث عديدة، حيث ذهب خاطر "محمد العمروسي"، لحكيم باشا "مصطفى شعبان" وطلب منه يد برنسة "سهر الصايغ" ولكن رفض حكيم، وقال له طالما عمه نوح كان يرفض قبل موته، وخيّر حكيم، خاطر بينه وبين أولاد عمه ولكنه لم يختره، وطلب منه أن يبحث عن طبيب آخر للنجع وأنه سيفتح عيادة خاصة به.

وصعدت برنسة "سهر الصايغ" لحجرة حكيم باشا "مصطفى شعبان" وقامت بتهديد غزل "دينا فؤاد" حتى تخرج من القصر هي وابنها الرضيع، وعندما اعترضت غزل قامت برنسة بضربها، مما جعل غزل ترد لها الضرب وحاولت لومة "يارا قاسم" أن تفصل بينهما، ولكن في ذلك الوقت لم ينتبهوا للطفل الرضيع الذي سقط على الأرض وجرحت رأسه.

كشفت الحلقة 26 الكثير من الأحداث، حيث كشف سليم "منذر رياحنة" لإخوته اتفاق حكيم "مصطفى شعبان" مع فواز "أشرف زكي" بشأن المومياوات والزئبق الأحمر، وكذلك قتل غراب "أحمد فهيم"، كما كشف لهم أنه سيبيع كل أملاكهم ويحول النقود إلى عملة "بيتكوين"، مما أثار غضبهم وقامت برنسة "سهر الصايغ" غاضبة واتجهت لغرفة حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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