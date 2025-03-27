شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 11.. انهيار طارق بعد اعتراف يوسف بتعرضه للتحرش والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11 انهيار طارق "أحمد السعدني"، بعدما اعترف الطفل يوسف "علي البيلي" بتعرضه للتحرش من وسام "محمد شاهين"، حيث اعتذر طارق له وهو يبكي بسبب إهماله ليوسف وابتعاده عنه وعدم تواجده بشكل مستمر لحمايته من وسام.

فيما شهدت الحلقة قيام وسام "محمد شاهين" بعرض المساعدة على طارق، أحمد السعدني، للوصول إلى المتحرش بابنه، حيث قال له إن يوسف أخبره أنه تعرض للتحرش، وأنه يريد من طارق ألا يتحدث مع يوسف حول الأمر حتى لا يخاف ويرفض البوح باسم المتحرش، وهو ما جعل طارق في حالة ذهول كونه على علم بأن وسام هو من تحرش بابنه يوسف.

كما شهدت الحلقة 11 من مسلسل لام شمسية إعلان سمية "فاتن السعيد" عن تعرضها للتحرش في عمر الـ 13 عاما، حيث كانت تتوقع أنها في حالة حب مع الشخص المتحرش بها، لكنها اكتشفت أنه كان يستغلها كطفلة ويتحرش بها، وهو في عمر الـ22 عاما.

وشهدت الحلقة اكتشاف صفاء الطوخي كذب ابنها وسام محمد شاهين عليها، حول ملابسات انتحار رباب يسرا اللوزي، حيث قالت لها حفيدتها ياسمينا العبد "زينة" إن والدها كان مستيقظا لحظة انتحار والدتها، وإنه كان يشاهد التليفزيون وقتها لتكتشف والدته أنه كذب عليها.

وشهدت الحلقة قيام وسام محمد شاهين بتبرئة نفسه، من واقعة تحرشه بالطفل يوسف، حيث علق على بوست ابنته زينة ياسمينا العبد التي تدعم فيه نيللي "أمينة خليل" في واقعة التحرش، حيث كتب أنه سيساعد نيللي وأنه فخور بدعم ابنته لنيللي في واقعة التحرش، وأنه سيحاول المساعدة للوصول للمتحرش.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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