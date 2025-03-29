شكرا لقرائتكم خبر عن لام شمسية.. كيف يؤدى التكتم على التحرش إلى إيذاء الضحية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت نهاية أحداث الحلقة 13 من مسلسل لام شمسية، رد فعل عنيف من والدة الطفل إسماعيل، صديق يوسف "على البيلى"، ضد نيللى "أمينة خليل"، عندما أخبرتها بتحرش وسام "محمد شاهين" بإبنها مثل ما فعل مع يوسف، وضرورة اتخاذ موقف قانونى لمعاقبته.

وانفعلت والدة إسماعيل على نيللى وطلبت منها عدم التحدث عن إبنها بأى شكل، وأخبرتها أنها لن تدعه يلعب مع يوسف مجددا، كما شككت في أن إسماعيل أخبر يوسف بهذا الأمر كما قالت لها نيللى، لأنه لا يعرف معنى كلمة تحرش بالأساس.

وفى الكثير من الأحيان يلتزم والدى الأطفال من ضحايا التحرش، الصمت تجاه الجرائم التي يتعرض لها أبناءهم، وربما يكون ذلك الصمت بدافع الخوف عليهم، لكن ذلك قد يكون له أثارا بالغة على الطفل في مراحل عمره اللاحقة.

أسباب إلتزام الوالدين الصمت تجاه تعرض طفلهم لواقعة تحرش

يوجد عدد من الفرضيات، وفقا لموقع "Mental health"، التي تتسبب في عدم إفصاح الوالدين عند تعرض طفلهم لتلك الجريمة، وهى:

الإنكار

يعد الإنكار آلية دفاعية قوية عند التعرض لموقف صعب، يتضمن مشاعر من الصعب على الشخص التعامل معها، وقد يكون ذلك الإنكار للحفاظ على العلاقة الضرورية مع المسيء.

البيئة التي نشأ فيها الوالدين

في بعض الأحيان يكون للبيئة التي نشأ فيها الوالدين، تأثيرا كبيرا على ما قد يتعرض له أطفالهم، خاصة إن كانت تلك البيئة صارمةٍ ومسيئة للأطفال، مما يجعلهم يكررون هذا النمط بعد أن يصبحوا آباء تجاه أبناءهم.

الخوف من الوصم

قد يرجع التكتم على تعرض الطفل لحادثة مشابهة، إلى الخوف من نظرة المجتمع أوالوصم الذى قد يلحق بالطفل أو أسرته، على الرغم من أنه هو الطرف المجنى عليه.

أحد الوالدين شخصية غير سوية

قد يكون أحد الوالدين أو كلاهما شخصية غير سوية نفسيا، مما يجعلهم لا يجدون مشكلة عند وجود عنف موجه ضد الأطفال.

بحث الطفل الضحية مستقبلا عن إجابات

في الكثير من الأحيان يحاول الأطفال ضحايا التحرش، البحث عن إجابات خلال مراحلهم العمرية اللاحقة، كشلك البحث عن إعتذار من والديهم أو إعتراف بالخطأ بشأن الأفعال المسيئة التي وقعت لهم في مرحلة الطفولة.

ومن الأمور المؤلمة والمحبطة واليائسة التي يكتشفها الناجون من الإساءة كبالغين، أن آباءهم ينكرون حدوث أي شيء، ويحاولون إقناع أبنائهم أن ذاكرتهم خاطئة، مما يؤثر بشكل بالغ على ثقة الضحايا في أنفسهم وثقتهم في أبائهم.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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