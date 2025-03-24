شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة الرقابة على المنشآت مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

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المولات والمنشآت

جولات رقابية

الدمام - شريف احمد - ضاعفت أمانة محافظة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، تزامنا مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان والتي تشهد تزايدًا في أعداد المتسوقين وإقبالاً على عدد من الأنشطة والمنتجات الاستهلاكية.وأوضحت الأمانة أن تكثيف أعمال التفتيش على المنشآت تأتي في إطار خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي 1446هـ، والتي تتضمن تشديد الرقابة الميدانية على مواقع بيع المنتجات الغذائية، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.لفتت الأمانة إلى أن الحملات تستهدف المراكز التجارية الكبرى، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسة والفرعية، بالإضافة لاستراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار، فضلاً عن صوالين الحلاقة التي تنشط بشكل أكبر مع قرب حلول العيد.أشارت الأمانة إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، كما تشمل الاستعدادات تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين والتنسيق مع إدارتي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.وتُثمن أمانة جدة تعاون السكان والزائرين في دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن مخالفات الاشتراطات البلدية، باستخدام تطبيق بلدي أو من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940.