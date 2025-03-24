فوائد وأضرار صوص البيستاشيو.. هل يؤثر على الصحة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الآونة الأخيرة، أصبح صوص البيستاشيو حديث الجميع، إذ انتشر في المطاعم والمخابز وأصبح يُستخدم في تحضير الحلويات والمشروبات وحتى بعض الأطباق المالحة، فطعمه الكريمي الغني ولونه الأخضر الجذاب جعلاه مكونًا مفضلًا لدى الكثيرين، خاصة عشاق المكسرات والنكهات الفريدة.

ولكن مع هذا الانتشار الكبير، بدأت التساؤلات حول تأثيره على الصحة، إذ حذر بعض خبراء التغذية من أن استهلاكه بكميات كبيرة قد يكون له أضرار غير متوقعة، خصوصًا أن بعض العلامات التجارية تضيف إليه مكونات صناعية غير صحية، فما هو صوص البيستاشيو بالتحديد؟ وهل تناوله آمن أم يحمل مخاطر خفية؟

هل يؤثر صوص البيستاشيو على الصحة؟

صوص البيستاشيو هو خليط مصنوع من الفستق المطحون مع مكونات أخرى مثل السكر والزيوت والمكثفات الغذائية، ما يمنحه قوامًا كريميًا غنيًا، وتعتمد جودته على نوع الفستق المستخدم ونسبة الإضافات الأخرى.

وفي الفترة الأخيرة، أشارت تقارير لموقع «Eating Well»، إلى أن بعض العلامات التجارية تضيف مكسبات طعم وألوان صناعية قد تكون مضرة عند استهلاكها لفترات طويلة، خاصة للأطفال والأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المضافات الغذائية.

فوائد صوص البيستاشيو

يتمتع صوص البيستاشيو بالعديد من الفوائد الصحية، خاصة إذا جرى تحضيره بمكونات طبيعية خالية من الإضافات الضارة، وفي هذا السياق، قالت الدكتورة شيماء خفاجي، خبيرة التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فوائد صوص البيستاشيو كالتالي:

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الفستق على فيتامينات مهمة مثل فيتامين B6 وفيتامين E، بالإضافة إلى معادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب والجهاز العصبي.

مصدر جيد لمضادات الأكسدة

يحتوي البيستاشيو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يدعم صحة القلب

الدهون الصحية غير المشبعة الموجودة في الفستق تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة الدماغ

بفضل احتوائه على فيتامين B6، يساعد صوص البيستاشيو في تعزيز صحة الدماغ وتقوية الذاكرة، وقد يكون له دور في تقليل خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل ألزهايمر.

مصدر جيد للبروتين

البروتين النباتي المتوفر في صوص البيستاشيو يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، كما أنه مفيد للرياضيين لبناء العضلات.

أضرار صوص البيستاشيو

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية أنه بالرغم من الفوائد المتعددة، إلا أن الإفراط في تناول صوص البيستاشيو قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، خاصة إذا كان يحتوي على إضافات صناعية أو نسبة عالية من السكريات والدهون.

ارتفاع السعرات الحرارية وزيادة الوزن

يحتوي صوص البيستاشيو على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن عند تناوله بكميات كبيرة، خاصة إذا كان يحتوي على زيوت وسكريات مضافة.

الإضافات الصناعية الضارة

بعض العلامات التجارية تضيف إلى الصوص مكسبات طعم صناعية وألوانًا ومحليات قد تكون غير صحية، خاصة للأطفال أو لمن يعانون من حساسية تجاه المواد الحافظة.

التلوث بالأفلاتوكسين

الفستق المستخدم في صناعة الصوص قد يكون عرضة للتلوث بمادة الأفلاتوكسين، وهي مادة سامة تنتجها بعض الفطريات التي تنمو على المكسرات في ظروف تخزين غير صحيحة، مما قد يشكل خطرًا على الصحة.

احتمالية الحساسية

صوص البيستاشيو قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى البعض، خاصةً الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المكسرات، وقد تشمل الأعراض الطفح الجلدي وصعوبة التنفس.

نصائح لتناول صوص البيستاشيو بطريقة صحية

ولتجنب أضرار صوص البيستاشيو والاستفادة من فوائده، نصحت خبيرة التغذية باتباع بعض الإرشادات عند شرائه أو تحضيره: