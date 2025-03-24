حقيقة حمل دانييلا رحمة.. ناصيف زيتون يلتزم الصمت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت صفحات معنية بأخبار المشاهير أنباءً عن حمل النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، حيث زعمت تلك الصفحات أن دانييلا شوهدت برفقة زوجها النجم السوري ناصيف زيتون في أحد المستشفيات اللبنانية، وتحديداً عند طبيب أمراض نسائية، مؤكدةً حملها وفق ما نشرته.

ورغم انتشار الخبر على نطاق واسع، لم يصدر أي تعليق رسمي من دانييلا رحمة أو ناصيف زيتون لتأكيد أو نفي ما ورد، ما زاد من فضول الجمهور حول صحة الشائعات.

حلم الأمومة

يأتي ذلك بعدما كشفت دانييلا رحمة في لقاء سابق مع قناة “سكاي نيوز عربية” عن رغبتها الكبيرة في تحقيق حلم الأمومة، حيث قالت: “أكتر حلم بدي حققه هو أن أصبح أماً.”

زفاف بلا هواتف

وكان الثنائي قد احتفلا بزفافهما في 1 يوليو الماضي في لبنان بحضور عدد محدود من الأصدقاء والعائلة، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التصوير بوضع هواتف المدعوين في خزائن خاصة. ونشر ناصيف زيتون بعد الحفل ألبوم صور رسمي عبر حسابه على “إنستغرام” معلقاً: “السيد والسيدة زيتون.”

دانييلا رحمة تتألق في رمضان

في سياق آخر، تواصل دانييلا رحمة تألقها على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل “نفس” ضمن مسلسلات رمضان 2025. المسلسل من إخراج إيلي سمعان وكتابة إيمان السعيد، ويضم نخبة من النجوم، منهم عابد فهد، معتصم النهار، وإلسا زغيب.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول قصة حب معقدة تجمع راقصة باليه فقدت بصرها بلاجئ سوري يعيد لها الأمل، لكن الصراع يحتدم عندما يتدخل والدها لإنهاء العلاقة.

حتى اللحظة، يبقى جمهور دانييلا وناصيف في انتظار تأكيد أو نفي الخبر، وسط تكهنات وتساؤلات حول صحة ما تم تداوله.