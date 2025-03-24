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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية "المغير" برام الله.. وإصابات خلال مواجهات جنوب نابلس

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية "المغير" برام الله.. وإصابات خلال مواجهات جنوب نابلس

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأحد/ قرية المغير شمال شرق رام الله.


وأوضح رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.


وفي سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية قريوت جنوب نابلس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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