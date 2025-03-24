رحمة رياض تنشر صور ولادة ابنتها عالية لأول مرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة رحمة رياض للمرة الأولى في عيد الأم كوالدة مع ابنتها عاليا، مشاركةً مجموعة صور تُنشر أيضاً للمرّة الأولى من عملية انجابها.

وقالت الفنانة العراقية تعليقاً على الصور: “شعوري بيه هالسنة مختلف! هسه عرفت معنى روح مقسومه نصين واستوعبت شگد ماما تحبني وتخاف عليا، وشلون تحس بيه وتفهم مشاعري بدون مااحجي شي، يا ماما منج تعلمت شنو يعني قلب أبيض شنو يعني روح طيبة ونقية، شما رحت واجيت مثلج ما القى بالعطف والحنية الله يديمج فوق راسنا ويكسبني رضاك وبرّك”.

وأضافت متوجهة إلى أمها: “من حظي السعيد إنه ربّ العالمين اختارك حتى تكونين أُمّي… كل عام وأنتِ أعظم نعمة في حياتي. الله يحفظ كل أمهات العالم ويرحم كل من فقد أمه ويسكنها الجنة!”.

وكانت المغنّية الشابة قد وضعت ابنتها من مواطنها الممثل ألكسندر علوم، في تركيا في السادس والعشرين من آذار (مارس) 2024. وقالت: “الحمد لله الذي وهبنا بفضله فرحتنا الأولى عالية… اللَّهمَّ أنْبتَهَا نباتًا حسنًا واجْعلْهَا قُرَّة عَيَّن لَنَا”.