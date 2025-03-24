الخليج اليوم .. إسرائيل تقصف مستشفى في خان يونس.. ومقتل عضو كبير بحماس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع التصعيد الإسرائيلي في غزة منذ 18 مارس، أعلن الدفاع المدني في غزة الأحد أن غارة جوية إسرائيلية أصابت مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع المدمر.

وقال إن مقاتلات إسرائيلية استهدفت قسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

كما أفاد مسعفون فلسطينيون بمقتل 5 أشخاص في الغارة، حسب رويترز.

إسماعيل برهوم

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان شن غارة في محيط مستشفى ناصر استهدفت عضواً كبيراً بحركة حماس.

كما اتهم حماس بإدارة عمليات من داخل مستشفى ناصر.

بدوره أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اغتيال "رئيس حكومة حماس الجديد في غزة" إسماعيل برهوم، بالغارة على مستشفى ناصر.

وأوضح أن برهوم هو "رئيس حكومة حماس البديل، والذي تولى منصبه خلفاً لعصام الدعاليس الذي اغتيل قبل أيام".

في حين أكدت حماس مقتل عضو المكتب السياسي للحركة إسماعيل برهوم بالغارة.

صلاح البردويل

يأتي ذلك فيما شنت إسرائيل فجر الأحد غارات عنيفة على خان يونس.

في حين أعلنت حماس مقتل عضو المكتب السياسي للحركة، صلاح البردويل، وزوجته جراء غارة إسرائيلية على خيمة يقيم فيها بمخيم يأوي نازحين غرب خان يونس.

"ليست إلا البداية"

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان استأنف عملياته على نطاق واسع في قطاع غزة منذ الثلاثاء الفائت.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد الأسبوع الماضي بتكثيف القصف مع استئناف الحرب على القطاع، مشيراً إلى أن تلك الغارات "ليست إلا البداية".

بدوره لوح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بفتح أبواب الجحيم على غزة، ما لم تطلق حماس كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث لا يزال في قبضتها 59 إسرائيلياً بعد إطلاق العشرات خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار الذي بدأ في 19 يناير الفائت.

ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية الدامية على القطاع، عام 2023، إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، سقط أكثر من 48 ألف قتيل فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.