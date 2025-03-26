الخليج اليوم .. يومياً خلال رمضان.. 48 ألف راكب ينقلهم قطار الحرمين في مكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف متحدث الخطوط الحديدية السعودية "سار" خالد الفرحان، عن بلوغ عدد رحلات محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة يومياً ما يزيد على 100 رحلة، بمعدل 50 رحلة للوصول وخمسين رحلة لمغادرة، وبالتالي يعتبر ذلك تشغيل عالي لقطار الحرمين قد يصل إلى 130 رحلة يومية.

وأضاف في حديثه إلى نشرة الرابعة على "العربية": في موسم شهر رمضان لهذا العام، وصل معدل الإركاب اليومي للقطار الحرمين السريع إلى ما يقارب 40 ألف راكب، في حين وصل في منتصف رمضان إلى 48 ألف راكب وهو الرقم الأعلى في عمر قطار الحرمين منذ تشغيله، وتأتي هذه الأرقام خدمةً لضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم من وإلى الحرمين الشريفين، سواء هنا في مكة المكرمة أو حتى في المدينة المنورة، باعتبار القطار هي الوسيلة الأسرع لوجهة المعتمر.

وأكد الفرحان، عن وجود مزايا لقطار الحرمين، عبر الربط المباشر مع الحرم المكي من خلال حافلات مكة، إضافة إلى تواجد سيارات الأجرة والحافلات، ومواقف خاصة بالسيارات، كما تم إضافة خدمة جديدة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير حافلات خاصة لهم بالتعاون مع بعض الجمعيات لنقلهم بشكل مباشر إلى الحرم المكي مجاناً، وعلى مدار الساعة.

وأشار متحدث "سار"، أن أسعار تذاكر قطار الحرمين الشريفين في هذا العام تعتبر الأقل مقارنة بمختلف وسائل النقل، فـ 23 ريالا للوصول إلى هذه المحطة من محطة جدة الرئيسية، و34 ريالا للوصول من محطة المطار إلى محطة مكة المكرمة، كما نؤكد عن الوصول السريع للقطار في ظل ما تشهده الطرق من زحام المركبات، فـ 35 دقيقة من محطة الرئيسية، وساعة تقريبا من محطة مطار الملك عبد العزيز، وقرابة الساعتين بين محطة المدينة المنورة التي تخدم الحرم النبوي وبين محطة مكة التي توصل إلى الحرم المكي.