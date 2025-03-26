الخليج اليوم .. السعودية تدين القصف الإسرائيلي لبلدة كوبا في سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كوبا في سوريا، إذ أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

إلى ذلك، جددت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة عبر انتهاكاتها السافرة المتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة.

وتعرب المملكة عن تضامنها مع سوريا أمام هذا العدوان الإسرائيلي غير المبرر، وتؤكد على ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم ، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.

في هذه الأثناء، قتل خمسة أشخاص على الأقل بقصف إسرائيلي على بلدة كوبا في محافظة درعا في جنوب سوريا، على ما أفادت سلطات المنطقة، مشيرة إلى توغّل إسرائيلي في المنطقة ونزوح للأهالي منها، الأمر الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه رد بعد تعرض قواته لإطلاق نار.

ومن جانبها، نددت الخارجية السورية، الثلاثاء، بـ"العدوان الاسرائيلي المستمر" على البلاد، باعتباره "انتهاكا صارخا" لسيادتها، بعد توغّل إسرائيلي في قرية بمنطقة درعا جنوباً أسفر عن سقوط قتلى.

واستنكرت الخارجية في بيان "العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، والذي شهد تصعيدا خطيرا في قرية كويا بريف درعا الغربي"، معتبرة أن هذا التصعيد يأتي "ضمن عدوان متواصل على الأراضي السورية، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية".

القصف تبعه حالات نزوح من أهالي المنطقة، بحسب البيان الذي أشار إلى توغل للقوات الإسرائيلية في البلدة "تبعه قصف بعدة قذائف دبابات".

وأفادت مصادر محلية بأن "شباناً من أهالي القرية تصدوا لدوريات إسرائيلية حاولت صباح اليوم التوغل في القرية ورفضوا دخولها، ما أدى إلى اندلاع اشتباك وانسحاب الدورية من أطراف القرية، تبعها بعد ذلك القصف الإسرائيلي المكثف".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه شن غارات في جنوب سوريا ردا على إطلاق نار تعرضت له قواته عبر الخط الفاصل مع الجولان المحتل، بعدما أفادت السلطات المحلية السورية بمقتل خمسة أشخاص في القصف.