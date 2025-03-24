مايا دياب ترد على إشاعة استبعاد شيرين: “مش عليي أنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل سؤال وجهته المذيعة أسماء ابراهيم لمقدم البرامج الفنية اللبناني نيشان في برنامجها «حبر سري» حول إن كانت مايا دياب طلبت منه فعلا عدم استضافة شيرين عبد الوهاب في برامجه، اهتماما وردودا في وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الفنانة اللبنانية للرد.

ورد أولا نيشان بالقول: «أول حاجة محدّش بيطلب مني كده وشيرين عبد الوهاب محبوبة لي وعملتلها أكتر من حلقة، ومايا تصرفاتها صحيحة وغير كده إشاعة ومحدّش بيعطيني توجيهات»!

كما ردت النجمة مايا دياب وأصدرت بيانا رسميا عبر حسابها في موقع «إكس» تقول فيه «ردًا على الإشاعة المتداولة والتي لا أساس لها من الصحة، عندما سألت الاعلامية العزيزة أسماء إبراهيم في برنامج «حبر سرّي» الاعلامي الصديق نيشان سؤالا غريبا وغير مفهوم المصدر».

وتابعت «ولا مرة كان عندي هيدا النوع من التصرفات لا مع شيرين ولا مع أي فنان أو فنانة، خصوصاً أنّ شيرين صديقة مقربة، ولطالما اجتمعنا في بيروت. كل ما أتمناه لشيرين هو العودة القوية للنشاط الفني وتخطي كل المحن اللي عم تعيشها بكلّ القوة الموجودة عندها».

واختتمت مايا دياب: «ملاحظة، هالشائعة ممكن تنطبق على فنانين آخرين بس اكيد مش عليي أنا».