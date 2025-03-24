سلاف فواخرجي ومنى واصف يغنيان في الكواليس.. فيديو يشعل التفاعل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي مقطع فيديو لها برفقة الممثلة السورية القديرة منى واصف، من كواليس المسلسل الرمضاني “ليالي روكسي”.

ونشرت فواخرجي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، تضمن لقطات لهما معاً من كواليس المسلسل، بما في ذلك لقطة لهما يغنيان فيها معاً أغنية “حكيم عيون”، للفنانين محمد عبد الوهاب وراقية إبراهيم.

وجاء في كلمات الأغنية في اللقطة الغنائية التي جمعتهما: “حكيم عيون أفهم بالعين، وأفهم كمان برموش العين, أعرف هواهم ساكن فين، وأعرف دواهم ييجي منين، قاسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع الفيديو الذي جمع الممثلتين السوريتين، معبرين عن محبتهم وتقديرهم لهما.

وتشارك فواخرجي وواصف في مسلسل “ليالي روكسي” إلى جانب الممثلين: أيمن زيدان، دريد لحام، عدنان أبو الشامات، جمال العلي، ليث المفتي وعدد كبير من نجوم الدراما السورية. المسلسل من إخراج محمد عبد العزيز، وتأليف ورشة كتاب تضم: محمد عبد العزيز، شادي كيوان، معن سقباني، بشرى عباس، وإنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج فراس الجاجة.