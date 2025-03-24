شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني يعرب عن بالغ قلقه إزاء مصير طاقمه المحاصر جنوبي قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن بالغ قلقها إزاء مصير طاقمها المحاصر في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.



وذكرت الجمعية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأحد/ - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض التنسيق لإنقاذ أفراد الطاقم المحاصرين في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاتصال انقطع بهم منذ حوالي 15 ساعة.



كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاصرت طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر، فجر اليوم، أثناء توجهه لإنقاذ جرحى في مدينة رفح الفلسطينية، وما زال مصيره مجهولًا حتى اللحظة.