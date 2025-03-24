محمد رمضان يبكي في الشارع متأثراً بسيدة عجوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الحلقة السابقة من برنامج “مدفع رمضان” موقفاً مؤثراً بين مقدّمه النجم المصري محمد رمضان وسيّدة فقيرة، يبدو أن ولديها لا يعاملانها بشكل حسن.

وزار رمضان إحدى المناطق الشعبية في واحدة من فقرات “مدفع رمضان”، حيث التقى عجوزاً تعمل بائعة مناديل على الطرقات. ولدى سؤالها عن أحوالها وأولادها ومدى إرضاء ابنيها لها، دخلت السيدة في نوبة بكاء جواباً على رمضان.

ولم يستطع الممثل المصري منع نفسه من البكاء بدوره تأثراً، فاحتضنها وبكيا معاً، قبل أن يقدّم لها هدية مالية بلغت 100 ألف جنيه مصري.

ويتضمن البرنامج ألعاباً عدّة تتيح للجمهور كسب الجوائز والمبالغ المالية، من بينها فقرة “قدريّة” القائمة على تحديد الممثل الشاب شرطاً مختلفاً في كلّ حلقة، ليفوز من يحققه بمبلغٍ قيمته 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى فقرات أخرى على غرار “اللقا نصيب” و”عربية الأحلام” و”سؤال الحلقة”.