شكرا لقرائتكم خبر عن حتى التاسعة مساءً.. رياح شديدة على تبوك وانعدام بالرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح شديدة على الوجه، وأملج، تصل سرعتها إلى (50_59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.‏





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يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.