شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المملكة تحتفي بيوم مبادرة السعودية الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة السعودية الخضراء

الدمام - شريف احمد - يوافق اليوم الخميس 27 مارس، يوم مبادرة السعودية الخضراء، وهي مناسبة وطنية تعكس التزام المملكة بالاستدامة البيئية، وتهدف إلى توحيد جهود مختلف فئات المجتمع وتشجيعهم على اتخاذ خطوات ملموسة تسهم في دفع عجلة العمل البيئي.وتسلّط هذه المناسبة الضوء على التزام المملكة الراسخ بدعم الاستدامة البيئية، إذ توفّر منصة وطنية تتيح لجميع المواطنين ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص تأكيد التزامهم بمواصلة العمل المشترك للتصدّي للتحديات البيئية.ومن خلال المبادرات الهادفة والجهود الجماعية، يهدف يوم مبادرة السعودية الخضراء إلى رفع مستويات الوعي وترسيخ ثقافة العمل البيئي من أجل إحداث تغييرات ملموسة في إطار رحلة الانتقال الأخضر بالمملكة.ودعت مبادرة السعودية الخضراء جميع سكان المملكة للمشاركة بهذه المناسبة من خلال استخدام الهاشتاقان #رمضان_الخير و #يوم_مبادرة_السعودية_الخضراء عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تشجعهم على مشاركة مبادراتهم الشخصية، والاطّلاع على التجارب والأفكار المُلهمة التي تسهم في حماية البيئة وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.