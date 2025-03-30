الشرطة الإسرائيلة: توقيف قاصر بتهمة التخطيط لعملية إرهابية في إسرائيل باسم "داعش"

أعلنت الشرطة الإسرائيلة وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن "توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء، بتهمة التخطيط لعملية إرهابية في إسرائيل باسم "داعش".
وأوضحت السلطات أن "المشتبه به كان قد أقسم الولاء لتنظيم "داعش" وخليفته الحالي، وبدأ في التحضير لشن هجوم في منطقة مديرية منشيه".
وأكدت شرطة إسرائيل أن "التعاون الوثيق مع الشاباك أسفر عن نشاط استخباراتي دقيق ومتابعة سريعة، ما أدى إلى إحباط المخطط قبل تنفيذه"٬ مشددة على أنها "لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بأمن المواطنين الإسرائيليين، وأن كل من يختار طريق الإرهاب سيتم توقيفه وتقديمه للعدالة".
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