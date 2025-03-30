شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين فى دور المجموعات بأمم أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس في بطولة كأس الأمم الأفريقية فى النسخة المقبلة التي يستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.



مواعيد المباريات

منتخب مصر للناشئين يفتتح مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل المقبل ، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين المختارة لتمثيل منتخب الشباب في البطولة القارية كالتالي:

عمر عبد العزيز (حارس) - عمرو عادل (حارس)- ياسين حاتم(حارس) -عمر محمد كمال(وسط)- نور أشرف(مدافع) - حمزة الدجوي(مدافع) - محمد شريف(وسط) - أدهم فريد (وسط)- آدم محمد(وسط) - مهند الشامي(وسط) - أحمد إيهاب (جناح)- محمد شحاتة (وسط) -حمزة عبدالكريم (مهاجم) - بلال عطية (وسط هجومي) -عبد الرحمن أبو اليزيد (وسط) - معاذ فوزي (مدافع) - عمر عبد العزيز -عبدالعزيز الزغبي(مهاجم) -فارس فخري (مدافع) - إبراهيم السيد (مهاجم) -أنس رشدي (جناح)- يوسف تامر (مهاجم)- زياد أيوب -باسل مدحت (وسط)- يوسف وجيه -محمود شاكر (مهاجم).