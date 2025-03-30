الإدارة الذاتية الكردية اعلنت رفضها تنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان أنها لن تكون معنية بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا غداة الإعلان عن تشكيلها، على اعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن "الحكومة الجديدة التي تضمّ وزيرا كرديا واحدا من بين 23 وزيرا تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها"، مضيفة أن "أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم٬ ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".
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