حاكم مصرف لبنان شارك في قداس الأحد في بكركي وعقد خلوة مع الراعي

شارك حاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​، في قداس الأحد الّذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي.

وفي عظته، رحّب البطريرك الرّاعي بالحاكم الجديد، متمنّيًا له "النّجاح في مهمّته الصّعبة والدّقيقة"، وداعيًا للصّلاة من أجله ومن أجل نجاحه لخير لبنان واللّبنانيّين.

وبعد القدّاس، عقد البطريرك الراعي خلوةً مع سعيد، ثمّ قطعا معًا قالب حلوى لمناسبة عيد البشارة والذّكرى السّنويّة لتولّيته السدّة البطريركيّة، في حضور أقارب الرّاعي.

ثمّ تفقّد سعيد متحف البطريركيّة المارونيّة واطّلع على موجوداته، ولبّى دعوة الرّاعي إلى مائدة الغداء.