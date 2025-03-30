ترامب هدد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية عليها ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب٬ ان "مسؤولين أميركيين وإيرانيين يجرون محادثات"٬ لافتا الى انني "كنت غاضبا جدا من انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصداقية الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي وتعليقاته لم تكن تسير في الاتجاه الصحيح". كما هدد "بقصف إيران وفرض رسوم جمركية عليها ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي". واكد اننا "سنفرض رسوما جمركية إضافية على خام النفط الروسي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا"٬ كاشفا عن انه "يخطط لإجراء محادثة جديدة مع نظيره بوتين".

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