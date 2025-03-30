أجرى "تجمع الولاء للوطن" الانتخابات السّنويّة لاختيار منسّق عام التّجمّع وأعضاء الهيئة التّنفيذيّة، تحت إدارة وإشراف هيئة الشّورى والانتخابات في التّجمّع. وقد جاءت النّتائج كما يلي: - المنسّق العام: العميد الرّكن الطيّار المتقاعد بسام ياسين - مساعد المنسّق العام: العميد المتقاعد جميل داغر. - منسّق الشّؤون القانونيّة: العقيد المتقاعد إبراهيم أنطون. كما فاز لعضويّة الهيئة التّنفيذيّة بصفة مستشار، كلّ من: العقيد المتقاعد ناصيف عبيد العميد المتقاعد سامي موظايا العميد المتقاعد مارون بدر العميد المتقاعد يوسف حوماني العميد البحري المتقاعد نقولا جبرايل الرعيدي العميد المتقاعد الياس حنا العقيد المتقاعد الياس الشكر النقيب المتقاعد وليد سليمان. وستجري مراسم التّسلّم والتّسليم ما بين الهيئة التّنفيذيّة المسلِّمة والهيئة التّنفيذيّة المنتخَبة، يوم الخميس في 3 نيسان 2025، في قاعة بلديّة سن الفيل.

كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات في "تجمع الولاء للوطن" لاختيار منسق عام التجمع وأعضاء الهيئة التنفيذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.