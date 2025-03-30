تحطم مركبة الإطلاق "سبكتروم" بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا"

تحطمت مركبة الإطلاق "سبكتروم" التابعة لشركة "إيزار إيروسبيس" الألمانية بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا". وتعتبر هذه هي أول عملية إطلاق فضائي من أوروبا القارية، كان الهدف الأساسي لها هو جمع البيانات واكتساب الخبرة.

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