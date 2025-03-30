"النشرة": الجيش الإسرائيلي استهدف جنوب الوزاني بنحو 10 قذائف فوسفورية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الجيش الإسرائيلي استهدف جنوب بلدة الوزاني بنحو 10 قذائف فوسفوريّة، وأطلق رشقات رشّاشة من موقع رويسات العلم باتجاه اطراف بلدة كفرشوبا".

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