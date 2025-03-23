شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا مع نظيره اللبناني انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، اليوم /السبت/، في اتصال هاتفي، مع دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات في لبنان، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، وفق وكالة الأنباء القطرية، عن إدانة دولة قطر للقصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان، مؤكدا في هذا السياق ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.



كما جدد موقف دولة قطر الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.