شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأمن العام تضبط مستودع أسلحة فى مدينة القرداحة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "سانا" بأن إدارة الأمن العام السورى فى محافظة اللاذقية ضبطت مستودع أسلحة فى مدينة القرداحة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل إضافية حول الأسلحة المضبوطة، واكتفت بنشر عدد من الصور للأسلحة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الخميس الماضي بأن إدارة الأمن العام السوري في محافظة حمص ضبطت مستودع ذخائر في منطقة "كفر عبد" بريف المدينة.