شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ألمانيا تحتجز سفينة روسية قيمة حمولتها 40 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

السفينة "إيفنتين"

العقوبات الأوروبية على روسيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت ألمانيا أنها تحتجز ناقلة نفط متقادمة وصفتها بأنها جزء من "أسطول الظل" الروسي، الذي ينتهك العقوبات بعدما تعرضت إلى عطل في يناير.وقالت مجلة دير شبيغل الأسبوعية، إن الجمارك الألمانية صادرت السفينة وحمولتها، لكن المسؤولين رفضوا تأكيد ذلك قائلين إن "الإجراءات الجمركية لم تكتمل قانونيًا بعد".وذكر التقرير أن مسؤولي الجمارك ضبطوا السفينة "إيفنتين" التي ترفع علم بنما، وتبلغ قيمة حمولتها 40 مليون يورو الأسبوع الماضي قبالة جزيرة روغن في بحر البلطيق، حيث كانت راسية منذ يناير.وأضافت المجلة الإخبارية أن السلطات تعمل على تحديد كيفية ومكان ضخّ النفط الخام بشكل آمن منها، ومصير الناقلة.وأكدت السلطات فقط أن السفينة مُنعت من الإبحار.وقال متحدث باسم وزارة المال، إن "الإجراءات الجمركية جارية، ونظرا للوضع الأمني الحالي، فإننا لا نستطيع التعليق بإسهاب على هذه المسألة".لكن متحدثًا باسم وزارة الخارجية اتهم روسيا باستخدام مثل هذه السفن "لتخطي العقوبات الغربية، وبالتالي تمويل حربها العدوانية غير القانونية ضد أوكرانيا".وقال متحدث آخر هو سيباستيان فيشر، إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي "يعملان بلا كلل لفرض المزيد من العقوبات على أسطول الظل الروسي".ويؤكد محللون أمنيون أن روسيا تشغل مئات السفن للتهرب من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على صادراتها النفطية بسبب غزوها لأوكرانيا عام 2022.