شكرا لقرائتكم خبر عن مطابخ ومائدة صناع الخير عضو التحالف الوطني تحتفل بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مطابخ ومائدة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف، بالشراكة مع جولدن فيو، احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأم، بمشاركة 500 أم من أمهات الأيتام وأبنائهن من منطقة الوراق والمناطق المجاورة، حيث حضر الاحتفالية الدكتورة هند عبدالحليم، نائبة محافظ الجيزة، التي قامت بتفقد مطابخ ومقر مائدة مؤسسة صناع الخير الرمضانية في المنطقة.

وقد أكدت الدكتورة هند عبدالحليم خلال زيارتها على أهمية دعم الأمهات المعيلات، مشيدة بجهود المؤسسة وفريق العمل في تنظيم الفعالية وتقديم خدمات متميزة، كما ثمنت تنوع وجودة الخدمات التي تقدمها صناع الخير في مجالات العمل الأهلي والتنموي المختلفة، وخاصة في قطاع تلبية الاحتياجات الغذائية، من خلال مائدة صناع الخير في منطقة الوراق.

وأوضحت نائبة محافظ الجيزة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدمها المؤسسة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى جهود صناع الخير في توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المحتاجة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك محافظة الجيزة.

من جانبه، رحب هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، بحضور نائبة محافظ الجيزة، وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم المستمر من قيادات المحافظة لمؤسسات المجتمع المدني لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في شهر رمضان المبارك، كما أشار إلى استمرار التعاون بين المؤسسة ومحافظة الجيزة، بما في ذلك مبادرة "فرحة" لدعم الفتيات المقبلات على الزواج.

وأشار عبدالفتاح إلى أن جهود المؤسسة في شهر رمضان تحت مظلة التحالف الوطني تشمل توزيع كراتين المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الطبية، مثل مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى، ومبادرة "قدم صحيح" لعلاج مرضى القدم السكري غير القادرين.

احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأم

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