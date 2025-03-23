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جدة.. "الداخلية" تستعرض الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود

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الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الداخلية أمس، معرضها المتنقل للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، الذي يستمر حتى (26 رمضان 1446هـ الموافق 26 مارس 2025م)، وذلك في محافظة جدة.
ويهدف معرض الداخلية إلى عرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهود الوزارة في موسم العمرة للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
معرض الداخلية في جدة - واس
معرض الداخلية في جدة - واس

معرض الداخلية

كما يستهدف المعرض تعزيز مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض وخدمة فرجت، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.
معرض الداخلية في جدة - واس
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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