شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. "الداخلية" تستعرض الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود والان نبدء بالتفاصيل

معرض الداخلية

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الداخلية أمس، معرضها المتنقل للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، الذي يستمر حتى (26 رمضان 1446هـ الموافق 26 مارس 2025م)، وذلك في محافظة جدة.ويهدف معرض الداخلية إلى عرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهود الوزارة في موسم العمرة للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.كما يستهدف المعرض تعزيز مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض وخدمة فرجت، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.