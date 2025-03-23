شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني تحتفل بعيد الأم بزيارة دار مسنين فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، زيارة إلى دار المسنين بمجمع بدر الإسلامي في محافظة الفيوم بمناسبة عيد الأم.

وشهدت الزيارة توزيع هدايا عينية وتذكارية على كبار السن المقيمين في الدار، وذلك في أجواء مليئة بالفرح والسرور.

تأتي هذه الزيارة في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به المؤسسة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعكس التزامها بتعزيز العمل الأهلي والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي.