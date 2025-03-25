مبادرات إنسانية لـ«الإمارات للتبرع بالدم» وفريق «بالدماء نرويك يا وطن» خلال شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت جمعية الإمارات للتبرع بالدم وفريق «بالدماء نرويك يا وطن»، تنفيذ سلسلة مبادرات إنسانية ضمن حملة «رمضان معاً» في نسختها الثالثة، وذلك بتوزيع وجبات الإفطار والمير الرمضاني على الأسر المتعففة والعمال في نطاق إمارة أبوظبي وتنظيم الإفطارات الجماعية بين مختلف الثقافات والجنسيات.

وقال الدكتور علي أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتبرع بالدم، إن الجمعية شاركت خلال شهر رمضان المبارك في «يوم زايد للعمل الإنساني»، ويوم السعادة، ويوم المرأة، وقدمت الدعم للمستفيدين عبر توزيع وجبات الإفطار وكسر الصيام، مؤكداً أن الجمعية تشارك في الفعاليات التي تعكس قيم العطاء والنهج الإنساني في المجتمع الإماراتي.