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عمدة فن التلاوة ..أسرة الشيخ الشعشاعى تهدى الإذاعة تسجيلات نادرة

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  • عمدة فن التلاوة ..أسرة الشيخ الشعشاعى تهدى الإذاعة تسجيلات نادرة 1/2
  • عمدة فن التلاوة ..أسرة الشيخ الشعشاعى تهدى الإذاعة تسجيلات نادرة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 22 مارس 2025 10:53 م

تلاوات جديدة نادرة تسلمتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، من أحفاد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لبثها عبر إذاعة القرآن الكريم.


1- أهدت عائلة الشعشاعى نحو 300 من التلاوات النادرة التي لم تسبق إذاعتها.
3- ولد الشعشاعي في محافظة المنوفية عام 1890.
4- التحق للتلاوة بالإذاعة المصرية في عام تأسيسها 1934.
5- كان ثانى قارئ ينضم للأذاعة بعد الشيخ محمد رفعت.
6- قرأ الشيخ الشعشاعي في عزاء سعد زغلول باشا.
7- كان أول من قرأ القرآن في المسجد الحرام والنبوي الشريف ووقفة عرفات عقب تشغيل مكبرات الصوت.
8- رحل الشعشاعي عام 1962 بعد عقود من التلاوة داخل مصر وخارجها.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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