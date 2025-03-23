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شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة فن التلاوة ..أسرة الشيخ الشعشاعى تهدى الإذاعة تسجيلات نادرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالسبت، 22 مارس 2025 10:53 م
تلاوات جديدة نادرة تسلمتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، من أحفاد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لبثها عبر إذاعة القرآن الكريم.
1- أهدت عائلة الشعشاعى نحو 300 من التلاوات النادرة التي لم تسبق إذاعتها.
3- ولد الشعشاعي في محافظة المنوفية عام 1890.
4- التحق للتلاوة بالإذاعة المصرية في عام تأسيسها 1934.
5- كان ثانى قارئ ينضم للأذاعة بعد الشيخ محمد رفعت.
6- قرأ الشيخ الشعشاعي في عزاء سعد زغلول باشا.
7- كان أول من قرأ القرآن في المسجد الحرام والنبوي الشريف ووقفة عرفات عقب تشغيل مكبرات الصوت.
8- رحل الشعشاعي عام 1962 بعد عقود من التلاوة داخل مصر وخارجها.
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