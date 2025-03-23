شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة فن التلاوة ..أسرة الشيخ الشعشاعى تهدى الإذاعة تسجيلات نادرة والان مع تفاصيل الخبر

تلاوات جديدة نادرة تسلمتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، من أحفاد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لبثها عبر إذاعة القرآن الكريم.



1- أهدت عائلة الشعشاعى نحو 300 من التلاوات النادرة التي لم تسبق إذاعتها.

3- ولد الشعشاعي في محافظة المنوفية عام 1890.

4- التحق للتلاوة بالإذاعة المصرية في عام تأسيسها 1934.

5- كان ثانى قارئ ينضم للأذاعة بعد الشيخ محمد رفعت.

6- قرأ الشيخ الشعشاعي في عزاء سعد زغلول باشا.

7- كان أول من قرأ القرآن في المسجد الحرام والنبوي الشريف ووقفة عرفات عقب تشغيل مكبرات الصوت.

8- رحل الشعشاعي عام 1962 بعد عقود من التلاوة داخل مصر وخارجها.