إنذاران برتقالي وأصفر.. تنبيه من أمطار وشبورة ورياح على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

طقس الرياض

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار وشبورة مائية ورياح شديدة على الرياض، اليوم الأحد.وأصدر الأرصاد، إنذارا برتقالي وآخر أصفر بشأن حالة الطقس على منطقة الرياض، وشمل العاصمة الرياض والدرعية والرين والمزاحمية وثادق وحريملاء وضرما ومرات، والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1903617192677241227?ref_src=twsrc%5Etfwونبه الأرصاد، من أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وشبورة مائية (ضباب خفيف).

ويستمر الإنذار حتى الساعة 06:00 من مساء اليوم الأحد.