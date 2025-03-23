شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني تشارك في رسم البسمة على وجوه الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية فعالية مميزة في إطار احتفالاتها بيوم اليتيم بمشاركة مجموعة من الأطفال، حيث تم إدخال الفرحة إلى قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم، وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص المؤسسة على دعم المجتمع وتقديم الدعم للأطفال في مثل هذه المناسبة الهامة.

وأكدت المؤسسة أن العطاء لا يتوقف، وأن المحبة والتكاتف هما أساس بناء مجتمع متماسك. وأضافت أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز العمل الخيري والإنساني، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما أكدت على أهمية المشاركة الفعالة في تحسين حياة الأطفال الأيتام وتوفير بيئة مليئة بالحب والدعم.