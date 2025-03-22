شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في السعودية..عيار 24 بـ362 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، هدوءا نسبيا- وفقا لآخر التحديثات- ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 362.00 ريال

عيار 22 سجل 331.75 ريال

عيار 21 سجل 316.75 ريال

عيار 18 سجل 271.50 ريال

عيار 14 سجل 211.25 ريال

عيار 12 سجل 181.00 ريال

الاونصة 11259.25 ريال

الجنيه الذهب 2534.00 ريال



الأونصة بالدولار 3005.83 دولار



ويسعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي، كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.