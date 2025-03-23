شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السوق المصري بتعاملات الأحد 23 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الأحد 23 مارس 2025، حالة من الاستقرار النسبي بالتزامن مع توقف التداول في البورصة العالمية. وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

ويرجع هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، منها التقلبات العالمية في أسعار الذهب وتأثر السوق المحلي بالمتغيرات التالية:

تقلبات أسعار الأونصة عالميًا: حيث تؤثر التغيرات في الأسعار العالمية بشكل مباشر على السوق المحلي.

تغيرات العرض والطلب: تلعب حركة العرض والطلب على الذهب في السوق المصري دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

سعر الدولار: يُعد سعر صرف الدولار أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الذهب محليًا.

وأوضح خبراء في سوق الذهب أن هذا الاستقرار يأتي في إطار استمرار التراجع الذي شهده السوق المصري خلال الأيام الماضية، مع توقعات باحتمالية استمرار هذا الاتجاه في ظل التقلبات العالمية المستمرة. كما أشاروا إلى أن هناك عوامل إضافية تؤثر على أسعار الذهب.