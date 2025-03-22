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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الجفاف أثناء العمرة؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 22 مارس 2025 06:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تجنب الجفاف أثناء العمرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حيث تضمنت :-
- شرب كمية كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور لا يقل عن 10 أكواب)
تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والسلطة الخضراء- التي تحتوي على الطماطم والخضار
تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل: القهوة- والشاي والمشروبات الغازية
الكافيين يسبب كثرة التبول مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف-
كيف تتجنب الجفاف أثناء العمرة
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