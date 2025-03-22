شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الجفاف أثناء العمرة؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تجنب الجفاف أثناء العمرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حيث تضمنت :-

- شرب كمية كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور لا يقل عن 10 أكواب)

تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والسلطة الخضراء- التي تحتوي على الطماطم والخضار

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل: القهوة- والشاي والمشروبات الغازية

الكافيين يسبب كثرة التبول مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف-