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كيف تتجنب الجفاف أثناء العمرة؟.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 22 مارس 2025 06:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تجنب الجفاف أثناء العمرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حيث تضمنت :-

- شرب كمية كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور لا يقل عن 10 أكواب)

تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والسلطة الخضراء- التي تحتوي على الطماطم والخضار

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل: القهوة-  والشاي والمشروبات الغازية

الكافيين يسبب كثرة التبول مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف-


كيف تتجنب الجفاف أثناء العمرة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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