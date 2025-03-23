شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 23 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 23-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:25
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:25
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:20
وقت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:56 م
وقت صلاة العشاء 7:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:15
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