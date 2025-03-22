شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 3.2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج × عامين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ3.2 ملايين شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» وذلك على مدار عامين منذ انطلاقها في شهر فبراير من عام 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشهادات الصحية موثقة ومؤمنة بـ (QR Code) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).



