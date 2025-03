شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينفذ غارات جوية على موقعين وسط سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أنه قصف قاعدتين عسكريتين وسط سوريا، إحداهما في مدينة تدمر، وذلك بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع غارات جوية إسرائيلية على المطار العسكري في المنطقة.

وجاء في بيان للاحتلال أن "القوات الإسرائيلية ضربت مؤخرا قدرات عسكرية استراتيجية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين في تدمر وتيفور" وهي قاعدة طياس الجوية على بعد نحو خمسين كيلومترا غرب تدمر.