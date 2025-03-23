شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يقضى على إرهابيين أجنبيين اخترقا الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، السبت، القضاء على إرهابيين اثنين من جنسية أجنبية في عملية للجيش بأقصى جنوب البلاد بعد محاولتهما اختراق الحدود.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانها: "تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة، يوم أمس، من القضاء على إرهابيين اثنين من جنسية أجنبية اخترقا الحدود الوطنية".

وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن "العملية أسفرت عن مصادرة بندقية قناصة، ثلاثة مخازن ذخيرة، كمية معتبرة من الذخيرة، هاتف ثريا، سيارة رباعية الدفع وأغراض أخرى".

وشددت وزارة الدفاع على أن "هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا، تؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي على حماية حدودنا الوطنية من أي محاولة اختراق".