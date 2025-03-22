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%94 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين

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  • %94 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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