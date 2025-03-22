شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف. وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

نتيجة الاستطلاع

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