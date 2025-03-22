شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ14 بدوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام علي مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية على صعيد الجولة الرابعة عشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الزهور مع الأهلي ، وسبورتنج مع سموحة، والجزيرة مع الشمس، والزمالك مع الطيران.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بالسوبر المحلي بالتفوق على سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.

أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.