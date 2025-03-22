شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ14 بدوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 22 مارس 2025 05:30 ص
تقام علي مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية على صعيد الجولة الرابعة عشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الزهور مع الأهلي ، وسبورتنج مع سموحة، والجزيرة مع الشمس، والزمالك مع الطيران.
وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بالسوبر المحلي بالتفوق على سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.
أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.
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