شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحظر دخول الرئيسة السابقة للأرجنتين كيرشنر.. ماذا فعلت؟ والان نبدء بالتفاصيل

حظر دخول الرئيسة السابقة للأرجنتين كيرشنر لأمريكا

الفساد في الأرجنتين

الدمام - شريف احمد - حظرت الولايات المتحدة دخول كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، الرئيسة السابقة للأرجنتين، إلى الولايات المتحدة.وأوضحت واشنطن أن هذا المنع على خلفية اتهامات بالفساد، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القرار.واتهم "روبيو" الرئيسة السابقة ووزير التخطيط السابق خوليو ميجيل دي فيدو باختلاس ملايين الدولارات من خلال رشوة مرتبطة بعقود بناء وتشييد عامة.وقال روبيو، الجمعة، إن حظر الدخول يشمل أيضا أفراد أسرتيهما المباشرين.ويذكر أن كيرشنر، وهي شخصية مثيرة للجدل في الأرجنتين وشغلت منصب الرئاسة من الفترة من 2007 إلى 2015، تواجه منذ وقت طويل اتهامات بالفساد.وفي العام الماضي، أيدت محكمة أرجنتينية حكمًا بسجنها لمدة ست سنوات ومنعها من تولي المناصب العامة مدى الحياة، بعد أن ثبتت إدانتها باختلاس أموال عامة، لكنها تصر على أنها بريئة مما هو منسوب إليها.وتمحورت القضية حول اتهامات بأن كيرشنر وزوجها الراحل، الرئيس الأسبق نستور كيرشنر، الذي شغل منصب الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2007، قد حولا عقود حكومية بقيمة حوالي مليار دولار إلى شركة مقاولات مفضلة، دون إجراء مناقصات تنافسية خلال فترة ولايتهما.