شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الرئيس السيسي سيظل داعمًا قويًا لقضايا المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، والتي تضمنّت تكليفات واضحة للحكومة بمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.



وقالت رحاب موسى إن هذه التكليفات تعكس التزام الدولة المصرية الكامل بتمكين المرأة وضمان حقوقها في كافة المجالات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي لطالما كان داعمًا قويًا لقضايا المرأة المصرية، مؤكدة أن تكليفاته لمكافحة العنف ضد المرأة تمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.



وأضافت النائبة رحاب موسى، أن مواجهة العنف بكافة أشكاله، سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا، أصبح ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة للمرأة المصرية، وهو ما أكده الرئيس بوضوح في كلمته.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية شاملة للدولة المصرية نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في جميع جوانب الحياة.



وشددت النائبة رحاب موسى، على أن حماية المرأة ودعم حقوقها ليسا مجرد واجب اجتماعي، بل هما جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لبناء مجتمع متقدم وعادل.

واختتمت عضو مجلس النواب، تصريحاتها بتأكيد أن اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة المصرية، سيساهم في تحسين أوضاع المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.