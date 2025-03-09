رانيا يوسف تكشف بشكل مبطن عن حبيب في حياتها

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة المصرية رانيا يوسف في شهر رمضان المبارك الحالي بثلاث أعمال هي "أهل الخطايا" و"نص الشعب إسمه محمد" و"جريمة منتصف الليل".

وخلال تواجد موقعنا في كواليس تصوير " أهل الخطايا " في مصر، تحدثت عن كيفية تنسيق وقتها لتقديم ثلاث أعمال في رمضان، كما تطرقت إلى مسلسل "أهل الخطايا" والتعامل مع فريق العمل، وعلقت على تقديم دور الأم في العمل.

كما ردت على الضجة التي أثيرت بسبب بوستري عمليها "جريمة منتصف الليل" و"نص الشعب إسمو محمد"، وكشفت يوسف بشكل مبطن عن حبيب في حياتها، وتحدثت إذا ستصبح حماة متعبة في المستقبل، وعن طقوسها في رمضان.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

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